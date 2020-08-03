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ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров
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9:36   3 Августа 2020
Политика

Немецкое СМИ поставило под вопрос существование НАТО

Немецкое СМИ поставило под вопрос существование НАТО

Конфликт Франции и Турции в Средиземноморье может привести к краху Североатлантического альянса. Об этом сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

После отдаления Соединенных Штатов от НАТО страны, бывшие союзниками, начали постепенно расходиться по сторонам, что ставит существование организации под угрозу. В 2019 году Альянсу исполнилось 70 лет, но в настоящее время появляется все больше сомнений, что он доживет до 75-летия.

Отношения Турции и Франции ухудшились, что привело к увеличению напряженности внутри организации. 10 июня французский фрегат приблизился к конвою из трех турецких кораблей в Средиземном море. Они повели себя крайне агрессивно, несколько раз взяв французов на прицел посредством радара орудийной наводки. Об этом сообщает "ИноТВ".

30 июля глава Пентагона Марк Эспер сообщил о том, что США выведут из Германии свыше 11,9 тысяч военных. 5,6 тысячи будут перенаправлены в страны НАТО. Об этом информирует RT.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #франция #нато #турция

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