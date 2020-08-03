ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров

Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 августа увеличит размер выплат за счет удачной инвестиции. Вложения государственной управляющей компании ВЭБ оказались более выгодными, чем у коммерческих пенсионных фондов.

ПФР в 2019 году показал рекордные результаты по доходам от инвестирования пенсионных накоплений, передают "Ведомости". Средства вкладывали в акции нефтяных и энергетических компаний, а также в государственные ценные бумаги, депозиты и облигации Европейского центробанка. Это позволило увеличить накопительные пенсии 80 тысячам человек на 9,13%. Перерасчет произойдет автоматически, россиянам не придется подавать специальные заявления.

Увеличение выплат производится каждый год, если доходы от инвестирования были положительными. Сейчас средний размер накопительной пенсии — 956 рублей ежемесячно. Срочная пенсионная выплата участникам программы софинансирования составляет 1705 рублей в месяц.

"Этот год будет очень сложным для ПФР и НПФ. Сейчас основная стратегия у всех — вложения в как можно более консервативные инструменты", — отметил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

Он отметил, что не все пенсионные фонды смогут увеличить размер пенсионных выплат. По его словам, в ближайшее время надежнее всего держать пенсионные сбережения в ПФР, но не в УК ВЭБ, а в одной из компаний, с которыми фонд заключил договор.