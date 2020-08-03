WP: разрушительная политика Трампа пробудила душу американского народа

"Волна народной поддержки" нарастает среди граждан США, которые готовы бороться с действиями американского президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший военный атташе США в Москве Александр Виндман.

Действующая власть в США превратила демократию, которой так гордятся американцы, в авторитарный режим, считает военный. По его мнению, против граждан Соединенных Штатов применяются те же методы, которые использовали тираны в отношении своих критиков и политических оппонентов, передает RT.

"Никогда раньше ни в своей профессиональной, ни в обычной жизни я не ощущал большей угрозы ценностям нашей нации, чем в тот момент. В последние несколько лет наше национальное правительство все больше смахивает на авторитарный режим...", — заявил Виндман.

Он уверен, что, объединившись, американцы смогут противостоять Трампу и изменить ситуацию в стране. Он отметил, что пандемия, финансовый кризис и подстрекательство к социальному разлому пробудило душу американского народа.