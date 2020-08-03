Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Доктор Рошаль оценил действия российских властей в пандемию COVID-19

Доктор Рошаль оценил действия российских властей в пандемию COVID-19

 Частные лодки мешали работникам SpaceX извлекать астронавтов из Crew Dragon

Частные лодки мешали работникам SpaceX извлекать астронавтов из Crew Dragon
ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров

ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров

 WP: разрушительная политика Трампа пробудила душу американского народа

WP: разрушительная политика Трампа пробудила душу американского народа
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
Доктор Рошаль оценил действия российских властей в пандемию COVID-19

Доктор Рошаль оценил действия российских властей в пандемию COVID-19

 Частные лодки мешали работникам SpaceX извлекать астронавтов из Crew Dragon

Частные лодки мешали работникам SpaceX извлекать астронавтов из Crew Dragon
ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров

ПФР в августе повысит размер выплат 80 тысячам российских пенсионеров

 WP: разрушительная политика Трампа пробудила душу американского народа

WP: разрушительная политика Трампа пробудила душу американского народа
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
8:20   3 Августа 2020
Политика

WP: разрушительная политика Трампа пробудила душу американского народа

WP: разрушительная политика Трампа пробудила душу американского народа

"Волна народной поддержки" нарастает среди граждан США, которые готовы бороться с действиями американского президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший военный атташе США в Москве Александр Виндман.

Действующая власть в США превратила демократию, которой так гордятся американцы, в авторитарный режим, считает военный. По его мнению, против граждан Соединенных Штатов применяются те же методы, которые использовали тираны в отношении своих критиков и политических оппонентов, передает RT.

"Никогда раньше ни в своей профессиональной, ни в обычной жизни я не ощущал большей угрозы ценностям нашей нации, чем в тот момент. В последние несколько лет наше национальное правительство все больше смахивает на авторитарный режим...", — заявил Виндман.

Он уверен, что, объединившись, американцы смогут противостоять Трампу и изменить ситуацию в стране. Он отметил, что пандемия, финансовый кризис и подстрекательство к социальному разлому пробудило душу американского народа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #Александр Виндман

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...