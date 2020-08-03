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8:01   3 Августа 2020
Политика

Медоуз заявил, что Трамп не будет переносить президентские выборы в США

Медоуз заявил, что Трамп не будет переносить президентские выборы в США

Выборы нового президента США пройдут 3 ноября, как и было запланировано, отсрочки не будет. Об этом сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Опровержение отсрочки выборов он сделал во время интервью телеканалу CBS. Медоуз отметил, что президент США Дональд Трамп не рассматривает возможности переноса выборов и собирается их выиграть, передает ТАСС.

"Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", — заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома.

Однако он убежден, что в случае проведения голосования по почте, есть вероятность того, что выборы затянутся. Он обосновал это отсутствием у США подготовки к обработке бюллетеней, поступивших таким образом.

"Мы должны убедиться в том, что бюллетень кладет в избирательную урну сам человек и кто-то третий не сможет провести махинации", — добавил Медоуз.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #выборы #трамп #Медоуз

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