Тимошенко назвала действующую власть Украины "трагической ошибкой"

Выбор действующей власти Украины стал "трагической ошибкой" граждан страны в результате чего в правительстве оказались "невежды" и "непрофессионалы". Такое заявление сделала глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Однако политик добавила, что ситуацию можно исправить, так как в 2020 году в государстве пройдут региональные выборы, передает РИА Новости. Тимошенко также указала, что около 70% граждан Украины не поддерживают действующую власть и считают, что страна движется не в том направлении.

Верховная Рада назначила на 25 октября местные выборы. Соответствующее постановление поддержали 326 парламентариев. Отмечается, что выборы не будут проводить на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые неподконтрольны Киеву.