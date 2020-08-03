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6:44   3 Августа 2020
Экономика

Банки РФ хотят увеличить лимит на переводы для сдавших биометрию клиентов

Банки РФ хотят увеличить лимит на переводы для сдавших биометрию клиентов

Ряд российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, планируют повысить лимит на переводы через мобильное приложение тем клиентам, которые сдадут свою биометрию. Об этом сообщили кредитные организации.

Клиенты премиального сегмента "Сбербанк Первый" уже могут воспользоваться данной опцией. Для них, после сдачи биометрии, лимит на переводы увеличится с одного до пяти миллионов рублей в сутки. Директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков уточнил для издания "Известия", что биометрия нужна для снижения потенциальных рисков мошенничества.

"Риск мошеннических действий сводится к нулю, и банк может предоставить большие лимиты на трансакции", — отметил Шитиков.

В свою очередь в "Ростелекоме" заявили, что введение биометрии также выгодно и для банков, так как снижаются убытки по возмещению потерь клиентов от действий мошенников.

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Автор: Ирина Большунова
#биометрия #банк #лимит

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