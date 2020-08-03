Доктор Рошаль оценил действия российских властей в пандемию COVID-19

Пандемия коронавируса — "репетиция биологической войны" и серьезное испытание для российского здравоохранения. такое заявление сделал Президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль.

Система биологической защиты страны в СССР функционировала на высоком уровне, заявил Рошаль. По его словам, нынешняя Россия несколько растеряла эти качества, однако смогла взять ситуацию с COVID-19 под контроль, благодаря "своевременно введенным санитарным кордонам", передает Forbes.

"Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны", — заявил доктор.

Рошаль отметил, что важный фактор для распространения коронавируса — плотность населения. По его мнению, "России в этом плане повезло", так как площадь страны "огромна", а показатели летальных исходов низкие.