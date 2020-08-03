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5:32   3 Августа 2020
Экономика

Россияне не смогут пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Россияне не смогут пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Привязка к банковскому счету станет обязательным условием для пополнения анонимного онлайн-кошелька. Ограничение по внесению средств наличными было введено со вступлением в силу закона "О национальной платежной системе".

Принятый закон будет касаться не только электронных кошельков, но и некоторых транспортных проектов и сервисов оплаты школьного питания, в которых расчеты происходят за счет использования электронных денег. Теперь анонимное физическое лицо может начислить денежные средства оператору электронных средств только с помощью банковского счета, передает ТАСС.

Нововведение уже появилось в Липецкой и Ивановской областях. Жители этих регионов должны будут вносить средства через терминал или по специальной ссылке.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #закон #электронный кошелек

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