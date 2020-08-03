ЗРК С-400 и ледокол "Иван Папанин" укрепят позиции России в Арктике

Развертывание зенитных ракетных комплексов ЗРК С-400 и строящийся патрульный ледокол "Иван Папанин" укрепят позиции России в Арктике вопреки необоснованным претензиям НАТО. Об этом пишет иранский портал Akharin Khabar.

Развертывание систем ПВО в Арктике станет гарантией национальной безопасности. Укрепление позиций России в регионе, вопреки претензиям со стороны Североатлантического Альянса, не должно вызывать беспокойства у других стран, заявил исполняющий обязанности представителя РФ при НАТО Николай Корчунов. Размещение ЗРК С-400 на северных территориях является логичным шагом с целью защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны.

Российские вооружения на северных островах призваны укрепить обороноспособность, их сосредоточенность не повод для озабоченности, подчеркнул и.о. представителя РФ при Альянсе. Корчунов отметил, что размещение вооружений на ледоколе "Иван Папанин" не противоречит международным соглашениям, поскольку это боевой корабль.