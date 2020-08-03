Советник Трампа описал мир без санкций США против России

США не нужно будет вводить санкции против России, если Москва "будет воздерживаться от агрессии за рубежом". Такое заявление сделал советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он сравнил нынешнего главу Соединенных Штатов Америки с 40-ым президентом страны Рональдом Рейганом. По мнению О'Брайена, Трамп также, как и его предшественник, решителен в отношении России, передает РИА Новости.

"Как и Рейган, президент Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе", — отметил советник президента США по нацбезопасности.

О'Брайен уверен, что при таком положении дел США вовсе бы не нужно было вводить ограничения в отношении РФ. Торговля между странами бы процветала, а от дружбы Вашингтона и Москвы получил бы выгоду весь мир, заявил политик.