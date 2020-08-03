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4:17   3 Августа 2020
Общество

Частные лодки мешали работникам SpaceX извлекать астронавтов из Crew Dragon

Частные лодки мешали работникам SpaceX извлекать астронавтов из Crew Dragon

Частная лодка с флагом президента США Дональда Трампа приблизилась к Crew Dragon на расстояние нескольких метров, когда капсула находилась в воде. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon после приводнения в Мексиканском заливе окружили частные лодки, чем мешали сотрудникам SpaceX проводить операцию по извлечению астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена из капсулы, передает РЕН ТВ. Ближе всего подобрался катер с флагом Трампа, команде из компании по производству космической техники пришлось отгонять любопытных горожан.

Crew Dragon подняли на борт корабля Go Navigator, но вытащить экипаж сразу не удалось, так как поверхность капсулы какое-то время была токсичной. Когда астронавты Херли и Бенкен оказались за пределами космического аппарата, они приветствовали окружающих поднятыми вверх пальцами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #crew dragon

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