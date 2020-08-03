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3:40   3 Августа 2020
Политика

США готовы продлить договор СНВ-3 с Россией

США готовы продлить договор СНВ-3 с Россией

США надеются на достижение соглашения по контролю стратегических наступательных вооружений с Россией и Китаем. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Вашингтон и Москва в июне начали переговоры по новому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, передает ТАСС. Действующее соглашение о СНВ истекает в 2021 году.

"США с осторожным оптимизмом относятся к возможности достижения соглашения с Москвой и Китаем насчет норм контроля за вооружениями, целью которых является ограничение всего ядерного вооружения объективным образом", — отметил О'Брайен.

Бывшие лидеры США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году подписали двусторонний договор СНВ-3 между своими странами. Он ограничивает количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, тяжелых бомбардировщиков и других вооружений в обоих государствах.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #снв-3

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