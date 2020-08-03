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3:05   3 Августа 2020
Общество

Половина жителей США сомневается в безопасности вакцины от COVID-19

Половина жителей США сомневается в безопасности вакцины от COVID-19

Примерно каждый второй житель США сомневается в безопасности вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Associated Press и центром NORC, сообщил CNN.

США продолжают "лидировать" в мире по количеству зараженных коронавирусом. Число инфицированных COVID-19 в Соединенных Штатах уже перевалило за 4,5 миллиона человек. Эффективная вакцинация - единственный способ одержать победу над COVID-19, отмечают авторы исследования.

Половина американцев, несмотря на риски заражения, пока не готовы к грядущей массовой вакцинации, поскольку сомневаются в ее безопасности и боятся последствий. Примерно треть опрошенных еще не приняли решение. Каждый пятый американец, согласно данным опроса, откажется от вакцинации, передает RT.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #cnn #вакцина #COVID-19

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