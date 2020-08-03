Глава ДНР Пушилин рассказал о борьбе с коронавирусом в республике

Своевременно принятые меры стали успехом в борьбе с коронавирусом в Донецкой Народной Республике (ДНР). О действиях республики во время пандемии рассказал ее глава Денис Пушилин.

Большая часть случаев коронавируса в ДНР была выявлена у прибывших с Украины граждан. В связи с этим власти республики решили закрыть границы с государством. Позднее эти ограничения были смягчены. В настоящее время движение на границе осуществляется только при условии соблюдения 14-дневного карантина.

"Мы с Украиной открываем два раза в неделю границу, и... каждое поступление людей мы выявляем заражение коронавирусом", — цитирует Пушилина РИА Новости.

Действия руководства республики позволили сдержать распространение инфекции. На сегодняшний день на территории ДНР продолжает действовать режим повышенной готовности.