Рыболовство стало самой оплачиваемой отраслью в 2020 году

Рейтинг самых оплачиваемых отраслей в 2020 году появился в Сети. Согласно данным аналитиков, самые высокие зарплаты получают работники в сфере рыболовства.

Около 30% работников сферы рыболовства и рыбоводства получают зарплату более 100 тысяч рублей, передает РИА Новости. На втором месте оказалась финансовая отрасль. Около 27% сотрудников этой сферы получают более 100 тысяч рублей.

По данным аналитиков, 30-е место в рейтинге заняла отрасль сельского и лесного хозяйства. Высокую зарплату имеют лишь 1,2% рабочих.