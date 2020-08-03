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2:06   3 Августа 2020
Экономика

Рыболовство стало самой оплачиваемой отраслью в 2020 году

Рыболовство стало самой оплачиваемой отраслью в 2020 году

Рейтинг самых оплачиваемых отраслей в 2020 году появился в Сети. Согласно данным аналитиков, самые высокие зарплаты получают работники в сфере рыболовства. 

Около 30% работников сферы рыболовства и рыбоводства получают зарплату более 100 тысяч рублей, передает РИА Новости. На втором месте оказалась финансовая отрасль. Около 27% сотрудников этой сферы получают более 100 тысяч рублей.

По данным аналитиков, 30-е место в рейтинге заняла отрасль сельского и лесного хозяйства. Высокую зарплату имеют лишь 1,2% рабочих.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #зарплата #рейтин

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