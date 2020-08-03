Трамп призвал федеральное правительство отстаивать казнь Царнаева

Президент США Дональд Трамп выступил за вынесение террористу Джохару Царнаеву смертного приговора. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп не согласился с решением апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, который в 2013 году вместе с покойным братом устроил теракт на Бостонском марафоне. Дело перевели в нижестоящий окружной суд для дальнейшего пересмотра, передает Газета.ru.

"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это "был один из худших внутренних террористических актов со времен зверств 11 сентября", — написал президент США.

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

В результате теракта, который устроили братья Царнаевы семь лет назад, погибли три человека и пострадали 260 участников Бостонского марафона. Тамерлана Царнаева сотрудники полиции убили во время задержания, второй подрывник был взят под стражу.