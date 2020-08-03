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1:44   3 Августа 2020
Политика

Трамп призвал федеральное правительство отстаивать казнь Царнаева

Трамп призвал федеральное правительство отстаивать казнь Царнаева

Президент США Дональд Трамп выступил за вынесение террористу Джохару Царнаеву смертного приговора. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп не согласился с решением апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, который в 2013 году вместе с покойным братом устроил теракт на Бостонском марафоне. Дело перевели в нижестоящий окружной суд для дальнейшего пересмотра, передает Газета.ru.

"Редко кто заслуживал смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это "был один из худших внутренних террористических актов со времен зверств 11 сентября", — написал президент США.

В результате теракта, который устроили братья Царнаевы семь лет назад, погибли три человека и пострадали 260 участников Бостонского марафона. Тамерлана Царнаева сотрудники полиции убили во время задержания, второй подрывник был взят под стражу.

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Автор: Борис Нестеров
#трамп #смертная казнь #царнаев

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