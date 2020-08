Трамп призвал федеральное правительство отстаивать казнь Царнаева

Президент США Дональд Трамп выступил за вынесение террористу Джохару Царнаеву смертного приговора. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп не согласился с решением апелляционного суда об отмене смертного приговора Джохару Царнаеву, который в 2013 году вместе с покойным братом устроил теракт на Бостонском марафоне. Дело перевели в нижестоящий окружной суд для дальнейшего пересмотра, передает Газета.ru.

....and ruined. The Federal Government must again seek the Death Penalty in a do-over of that chapter of the original trial. Our Country cannot let the appellate decision stand. Also, it is ridiculous that this process is taking so long!