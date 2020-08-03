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Заседание Сената Польши перенесено из-за парламентария с COVID-19

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1:15   3 Августа 2020
Политика

Заседание Сената Польши перенесено из-за парламентария с COVID-19

Заседание Сената Польши перенесено из-за парламентария с COVID-19

Член польского парламента подхватил коронавирус. Это стало причиной переноса заседания Сената Польши на 11–13 августа, сообщил спикер Сената Томаш Гродзкий.

Коронавирус обнаружили у сенатора Яна Филипа Либицкого. Вступавшие с ним в контакт парламентарии пройдут тестирование на инфекцию во вторник, а уже в среду будут известны результаты проверки.

Такая спешка объясняется крупным мероприятием, которое пройдет в сенате 6 августа. В нем примут участие члены обеих палат, приглашенные гости и другие политики. Речь идет о мероприятии в честь инаугурации переизбранного на второй срок президента Польши Анджея Дуды, передает ТАСС.

Недавно врач назвал главную причину распространения коронавируса. Оказалось, что отказ от средств индивидуальной защиты является главной причиной высокой скорости распространения инфекции, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#польша #сенат #коронавирус

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