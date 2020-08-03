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0:36   3 Августа 2020
Общество

Роспотребнадзор перечислил условия для работы школ во время пандемии

Роспотребнадзор перечислил условия для работы школ во время пандемии

Правительство РФ планирует возобновить очный формат обучения для школьников. Для обеспечения эпидемиологической безопасности в учреждениях специалистами Роспотребнадзора был разработан ряд правил.

Принятые специалистами ведомства требования будут действовать до конца учебного года. Начиная с 1 сентября за каждым классом будет закреплен свой кабинет, теперь преподаватели будут сами, вне зависимости от возраста учеников, приходить к школьникам. Данное правило не распространяется на предметы, в ходе изучения которых необходимо специальное оборудование, например, ИЗО или химия.

"Рекомендовано уйти от кабинетной системы, а заниматься классы каждый в своем классе, так как мы это делаем всегда в период подъема заболеванием ОРВИ", — прокомментировала нововведение замглавы города Сургута Анна Томазова, передает "Газета.ru".

Также кабинеты должны обязательно проветриваться во время перемен, а коридоры — во время учебных занятий. Для исключения случаев массового скопления учеников возле школ рекомендуется использоваться все имеющиеся выходы. В Роспотребнадзоре объяснили, что возможно послабление ограничений, если ситуация с коронавирусом продолжит стремительно улучшаться.

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Автор: Борис Нестеров
#роспотребнадзор #школы #коронавирус

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