Роспотребнадзор перечислил условия для работы школ во время пандемии

Правительство РФ планирует возобновить очный формат обучения для школьников. Для обеспечения эпидемиологической безопасности в учреждениях специалистами Роспотребнадзора был разработан ряд правил.

Принятые специалистами ведомства требования будут действовать до конца учебного года. Начиная с 1 сентября за каждым классом будет закреплен свой кабинет, теперь преподаватели будут сами, вне зависимости от возраста учеников, приходить к школьникам. Данное правило не распространяется на предметы, в ходе изучения которых необходимо специальное оборудование, например, ИЗО или химия.

"Рекомендовано уйти от кабинетной системы, а заниматься классы каждый в своем классе, так как мы это делаем всегда в период подъема заболеванием ОРВИ", — прокомментировала нововведение замглавы города Сургута Анна Томазова, передает "Газета.ru".

Также кабинеты должны обязательно проветриваться во время перемен, а коридоры — во время учебных занятий. Для исключения случаев массового скопления учеников возле школ рекомендуется использоваться все имеющиеся выходы. В Роспотребнадзоре объяснили, что возможно послабление ограничений, если ситуация с коронавирусом продолжит стремительно улучшаться.