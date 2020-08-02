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23:58   2 Августа 2020
Общество

Адвокат назвал два варианта "оправдания" Ефремова

Адвокат назвал два варианта "оправдания" Ефремова

Актер Михаил Ефремов "избежит" наказания, если его защитник сможет доказать, что за рулем находился другой человек, или автомобиль артиста был неисправен. Такое заявление сделал адвокат Борис Локшин.

Адвокат Ефремова может "доказать", что ДТП вызвала техническая неисправность машины, лопнул шланг гидроусилителя, уверен адвокат. По его словам, фальшивую экспертизу можно провести, особенно при наличии денег, передает телеканал "360".

Второй вариант "оправдания" актера — подставной водитель, считает Локшин. Он допустил, что защита Ефремова может строится на версии, согласно которой нетрезвый артист попросил довести его другого человека. Именно он, по ложной версии, "устроил" смертельную аварию, а после "скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное".

"И это только я сейчас придумал два варианта, но я же не один такой фантазер. И у других могут быть идеи. Особенно если поднапрячься и знать более детально все обстоятельства, то можно вытянуть что-то еще", — отметил адвокат.

Журналист Владимир Познер отказался жалеть Ефремова и заявил, что актер регулярно садился за руль в нетрезвом виде. По словам телеведущего, виновный в смерти человека должен понести соответствующее наказание.

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Автор: Ирина Большунова
#дтп #адвокат #ефремов

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