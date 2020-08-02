Трамп назвал приводнение Crew Dragon очень впечатляющим

Президент США Дональд Трамп поздравил астронавтов NASA в составе экипажа корабля Crew Dragon, приводнившегося в Мексиканском заливе, с успешным завершением миссии. Американский лидер написал об этом в Twitter.

Хозяин Белого дома назвал замечательным тот факт, что астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен на борту Crew Dragon возвратились на Землю, посадив корабль на воду, что произошло впервые за последние 45 лет. Тестовая миссия экипажа на Международной космической станции прошла очень успешно, отметил Трамп.

Американский президент выразил астронавтам благодарность и поздравил с благополучным приводнением в Мексиканском заливе. Лидер Соединенных Штатов назвал это событие очень впечатляющим.

Crew Dragon совершил посадку на воду у побережья штата Флорида в 21:48 по московскому времени. Херли и Бенкен вернулись на землю спустя 19 часов после отстыковки корабля от МКС, передает телеканал "360".