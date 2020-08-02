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 Депутат Рады Медведчук приехал с семьей в Крым на отдых

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22:47   2 Августа 2020
Политика

Депутат Рады Медведчук приехал с семьей в Крым на отдых

Депутат Рады Медведчук приехал с семьей в Крым на отдых

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым для отдыха с семьей. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Бабанин.

Депутат Верховной Рады приехал на полуостров через пункт пропуска "Армянск", уточнил Бабанин. По его словам, Медведчук проведет там отпуск с близкими людьми, передает РИА Новости.

Парламентарий уже не первый раз отдыхает в Крыму, он неоднократно высказывался, что любит этот регион и планирует и дальше проводить там отпуска. Последний раз Медведчук посещал курортный полуостров в 2014 году.

Недавно генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов рассказал о радости россиян при воссоединении Крыма с РФ. Многие жители страны почти сразу же решили провести отдых на присоединенных территориях, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #крым #медведчук

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