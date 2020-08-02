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22:00   2 Августа 2020
Политика

Сатановский предупредил о большой войне Запада с Россией

Сатановский предупредил о большой войне Запада с Россией

Западные страны готовятся к масштабной конфронтации с РФ и стягивают войска к восточной российской границе. Политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский рассказал, когда ожидать большой войны.

Крупный вооруженный конфликт может вспыхнуть в ближайшие десять лет и продлится несколько лет или десятилетий, уверен Сатановский. По его словам, Москве не избежать войны с Западом, так как у восточной российской границы, в частности на Украине, нарастают националистические настроения, передает Федеральное агентство новостей.

"На самом деле это подготовка к завтрашним войнам. Их не удастся избежать. Мы это видим", — объявил политолог.

США и НАТО планируют использовать восточные страны Запада в качестве плацдарма для предстоящего вооруженного столкновения. Сатановский сравнил нынешнюю ситуацию с той, что была накануне Второй мировой войны.

На данный момент Соединенные Штаты рассматривают возможность ежегодно выделять 300 миллионов долларов на военную помощь Украине, передает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#россия #война #запад

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