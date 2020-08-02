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21:59   2 Августа 2020
Технологии

Crew Dragon вернулся на Землю после тестовой миссии на МКС

Crew Dragon вернулся на Землю после тестовой миссии на МКС

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Капсула с двумя американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли прибыла на Землю после двухмесячной миссии на орбите. Приводнение Crew Dragon стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду, передает РИА Новости.

Crew Dragon, как и планировалось, прибыл на Землю в 21.48 по московскому времени. Экипаж корабля сообщил, что "чувствует себя хорошо". Астронавты стали частью 63-й команды, работающей на Международной космической станции.

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Автор: Василий Пименов
#nasa #crew dragon #приводнение

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