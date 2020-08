Crew Dragon вернулся на Землю после тестовой миссии на МКС

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Капсула с двумя американскими астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли прибыла на Землю после двухмесячной миссии на орбите. Приводнение Crew Dragon стало первой с 1975 года посадкой американского пилотируемого корабля на воду, передает РИА Новости.

And the first splashdown for @NASA_Astronauts since 1975! @AstroBehnken and @Astro_Doug parachuted to a landing in the sunny Gulf of Mexico today at 2:48pm ET inside their @SpaceX #CrewDragon. https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/emWXEjdjMw