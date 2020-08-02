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 Офис Зеленского объяснил выполнение требований террориста в Луцке

Офис Зеленского объяснил выполнение требований террориста в Луцке
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21:37   2 Августа 2020
Политика

Офис Зеленского объяснил выполнение требований террориста в Луцке

Офис Зеленского объяснил выполнение требований террориста в Луцке

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему Владимир Зеленский выполнил требования террориста, захватившего автобус в Луцке. По его словам, причина заключается в "нетрадиционности" Незалежной.

Украинский президент Зеленский пошел на условия, выдвинутые террористом, поскольку в стране централизованная система власти, при которой все упирается в одну фамилию, объяснил Подоляк. По его словам, из-за "нетрадиционности" Украины, когда в стране происходит любое происшествие, даже маленькое, его всегда должен решать один человек.

Жители города Луцка были взяты в заложники 21 июля ранее судимым Максимом Кривошем. Зеленский записал по требованию террориста и выложил в соцсети видео, в котором посоветовал смотреть фильм "Земляне". Кривош после этого отпустил заложников, сдался и был задержан. Никто не пострадал, а видео удалили.

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Автор: Илья Романович
#украина #зеленский #подоляк

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