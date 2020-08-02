Четыре человека пострадали в результате поножовщины в турецкой Адане

ДТП в турецком городе Адана стало причиной массовой драки с применением ножей, сообщают СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух авто произошло в центральной части Аданы неподалеку от городского парка развлечений, пишет ФАН со ссылкой на местную прессу. Авария привела к конфликту двух групп людей, ставших выяснять отношения на месте ДТП, в результате чего завязалась драка. Несколько участников потасовки использовали имеющиеся у них ножи и палки.

Драка закончилась для одного из участников конфликта ножевым ранением, а еще трое дебоширов были сильно избиты. Виновники инцидента сбежали и попытались скрыться в расположенной поблизости лесополосе, однако сотрудникам полиции удалось отыскать преступников "по горячим следам".