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21:05   2 Августа 2020
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате поножовщины в турецкой Адане

Четыре человека пострадали в результате поножовщины в турецкой Адане

ДТП в турецком городе Адана стало причиной массовой драки с применением ножей, сообщают СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух авто произошло в центральной части Аданы неподалеку от городского парка развлечений, пишет ФАН со ссылкой на местную прессу. Авария привела к конфликту двух групп людей, ставших выяснять отношения на месте ДТП, в результате чего завязалась драка. Несколько участников потасовки использовали имеющиеся у них ножи и палки.

Драка закончилась для одного из участников конфликта ножевым ранением, а еще трое дебоширов были сильно избиты. Виновники инцидента сбежали и попытались скрыться в расположенной поблизости лесополосе, однако сотрудникам полиции удалось отыскать преступников "по горячим следам".

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Автор: Юлия Яковлева
#дтп #турция #драка #поножовщина #адана

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