Аршавин будет развивать молодежный футбол в петербургском "Зените"

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин был назначен на руководящую должность в клубе Северной столицы 2 августа.

Пресс-служба "Зенита" сообщила, что Андрей Аршавин теперь является директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. Назначение именитого полузащитника уже прокомментировала председатель совета директоров клуба Елена Илюхина. Она заверила, что этот ход придаст импульс для развития молодежного футбола в "Зените".

Аршавин ранее возглавлял команду академии "Зенита" 2004 года. Кроме того, он работал в клубе советником генерального директора по молодежному футболу.