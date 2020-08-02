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Кабмин утвердил поправки в налогообложение месторождений меди и никеля

Кабмин утвердил поправки в налогообложение месторождений меди и никеля

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20:39   2 Августа 2020
Экономика

Кабмин утвердил поправки в налогообложение месторождений меди и никеля

Кабмин утвердил поправки в налогообложение месторождений меди и никеля

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, которые обеспечат дополнительные условия разработки медно-никелевых месторождений на территории страны. Благодаря инициативе удастся запустить ряд производств в Красноярском крае.

Постановление кабинета министров позволит изменить принципы обложения налогами ряда месторождений Красноярского края, ранее признанных нерентабельными в связи с малым объемом ископаемых. В случае одобрения закона Государственной думой производство может возобновиться, а на рынок поступит дополнительный объем полезных медно-никелевых руд, пишет ТАСС.

Также Правительство России внесло ряд существенных изменений в регламент проведения врачебных экспертиз в гражданской авиации. Пересмотр подхода к освидетельствованию лиц призван усилить контроль за здоровьем задействованных в отрасли сотрудников.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #налоги #правительство рф #добывающая промышленность

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