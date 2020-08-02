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20:38   2 Августа 2020
Наука

Объяснена способность организма атаковать самого себя при коронавирусе

Объяснена способность организма атаковать самого себя при коронавирусе

Исследователи из Соединенных Штатов объяснили неожиданную реакцию организма человека на коронавирусную инфекцию.

Действию лекарственных средств, которые призваны помогать пациентам с COVID-19, мешает сильная иммунная реакция организма, вызванная заболеванием. Она значительно отличается от той, которая происходит при гриппе. Ученые также обратили внимание на то, что коронавирусная инфекция попадает в организм через дыхательные пути, но может поражать и другие органы.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых немедленно нужно обратиться за медицинской помощью.

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Автор: Яна Либерман
#пациенты #коронавирус #последствие

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