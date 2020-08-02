Объяснена способность организма атаковать самого себя при коронавирусе

Исследователи из Соединенных Штатов объяснили неожиданную реакцию организма человека на коронавирусную инфекцию.

Действию лекарственных средств, которые призваны помогать пациентам с COVID-19, мешает сильная иммунная реакция организма, вызванная заболеванием. Она значительно отличается от той, которая происходит при гриппе. Ученые также обратили внимание на то, что коронавирусная инфекция попадает в организм через дыхательные пути, но может поражать и другие органы.

Последние данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых немедленно нужно обратиться за медицинской помощью.