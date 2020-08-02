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20:26   2 Августа 2020
Политика

Соединенные Штаты провели военные учения в Черноморском регионе

Соединенные Штаты провели военные учения в Черноморском регионе

Военно-морские и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели тренировочную кампанию в акватории Черного моря. В морских учениях принял участие ракетный эсминец USS Porter, сообщает Шестой флот американских ВМС.

В заявлении военнослужащих США сказано, что в рамках учебного военного мероприятия была создана реалистичная и своевременная тренировка по отработке маневров Соединенных Штатов в Черноморском регионе.

Шестой флот также сообщил, что маневры проходили на международной морской территории, а также в воздушном пространстве. Помимо судна USS Porter в учениях принимали участие истребители США F-16, пишет ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #учения #ввс #вмс

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