Соединенные Штаты провели военные учения в Черноморском регионе

Военно-морские и Военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели тренировочную кампанию в акватории Черного моря. В морских учениях принял участие ракетный эсминец USS Porter, сообщает Шестой флот американских ВМС.

В заявлении военнослужащих США сказано, что в рамках учебного военного мероприятия была создана реалистичная и своевременная тренировка по отработке маневров Соединенных Штатов в Черноморском регионе.

Шестой флот также сообщил, что маневры проходили на международной морской территории, а также в воздушном пространстве. Помимо судна USS Porter в учениях принимали участие истребители США F-16, пишет ТАСС.