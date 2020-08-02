Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аршавин будет развивать молодежный футбол в петербургском "Зените"

Аршавин будет развивать молодежный футбол в петербургском "Зените"

 Выводы ВФБП и спутниковые данные РФ укажут на виновного в крушении МН17

Выводы ВФБП и спутниковые данные РФ укажут на виновного в крушении МН17
Кабмин утвердил поправки в налогообложение месторождений меди и никеля

Кабмин утвердил поправки в налогообложение месторождений меди и никеля

 Соединенные Штаты провели военные учения в Черноморском регионе

Соединенные Штаты провели военные учения в Черноморском регионе
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
Аршавин будет развивать молодежный футбол в петербургском "Зените"

Аршавин будет развивать молодежный футбол в петербургском "Зените"

 Выводы ВФБП и спутниковые данные РФ укажут на виновного в крушении МН17

Выводы ВФБП и спутниковые данные РФ укажут на виновного в крушении МН17
Кабмин утвердил поправки в налогообложение месторождений меди и никеля

Кабмин утвердил поправки в налогообложение месторождений меди и никеля

 Соединенные Штаты провели военные учения в Черноморском регионе

Соединенные Штаты провели военные учения в Черноморском регионе
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
20:21   2 Августа 2020
Экономика

Россия в июле снизила объемы экспорта электроэнергии

Россия в июле снизила объемы экспорта электроэнергии

Поставки российской электроэнергии на зарубежные рынки в июле текущего года составили 1 млрд киловатт-часов. ЦДУ ТЭК отмечает, что данный показатель ниже прошлогоднего на 16%.

Эксперты по работе топливно-энергетического комплекса отмечают снижение активности зарубежных потребителей электроэнергии. Экспорт ресурсов за рубеж снизился на 43% с начала года. В июле Россия поставила на внешние рынки 1 млрд киловатт-часов электроэнергии, что меньше показателя прошлого года на 16%, пишет ТАСС.

Падение показателей может быть причиной пандемии коронавирусной инфекции и приостановки деятельности ряда предприятий — одних из главных потребителей электричества. С начала года Россия импортировала 0,9 млрд кВт ч, обеспечив разгрузку мощностей в приграничных регионах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #электричество #торговля #энергетика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...