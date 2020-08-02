Россия в июле снизила объемы экспорта электроэнергии

Поставки российской электроэнергии на зарубежные рынки в июле текущего года составили 1 млрд киловатт-часов. ЦДУ ТЭК отмечает, что данный показатель ниже прошлогоднего на 16%.

Эксперты по работе топливно-энергетического комплекса отмечают снижение активности зарубежных потребителей электроэнергии. Экспорт ресурсов за рубеж снизился на 43% с начала года. В июле Россия поставила на внешние рынки 1 млрд киловатт-часов электроэнергии, что меньше показателя прошлого года на 16%, пишет ТАСС.

Падение показателей может быть причиной пандемии коронавирусной инфекции и приостановки деятельности ряда предприятий — одних из главных потребителей электричества. С начала года Россия импортировала 0,9 млрд кВт ч, обеспечив разгрузку мощностей в приграничных регионах.