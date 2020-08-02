Бойцы ВСУ избили сослуживца на почве национализма

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Деяка и Ковач избили своего сослуживца Добоша, который является этническим венгром, сообщают российские СМИ.

Конфликт на национальной почве произошел в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Уроженцы Закарпатской области Деяка и Ковач сильно избили своего сослуживца Добоша. Последний является выходцем из населенного пункта Береговое, где проживает венгерское поселение, пишет Федеральное агентство новостей.

Добош с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу Золотого. В результате проверки было установлено, что военнослужащие систематически издевались над своим сослуживцем венгерского происхождения. Они отбирали у него деньги и угрожали расправой.