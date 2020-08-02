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20:11   2 Августа 2020
Политика

Бойцы ВСУ избили сослуживца на почве национализма

Бойцы ВСУ избили сослуживца на почве национализма

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Деяка и Ковач избили своего сослуживца Добоша, который является этническим венгром, сообщают российские СМИ.

Конфликт на национальной почве произошел в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Уроженцы Закарпатской области Деяка и Ковач сильно избили своего сослуживца Добоша. Последний является выходцем из населенного пункта Береговое, где проживает венгерское поселение, пишет Федеральное агентство новостей.

Добош с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу Золотого. В результате проверки было установлено, что военнослужащие систематически издевались над своим сослуживцем венгерского происхождения. Они отбирали у него деньги и угрожали расправой.

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Автор: Борис Нестеров
#донбасс #всу #айдар

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