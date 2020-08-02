Выводы ВФБП и спутниковые данные РФ укажут на виновного в крушении МН17

Выводы ВФБП о причастности Украины в крушении MH17 в небе на Донецком вполне верны, но могли быть дополнены доказательствами России для абсолютной убедительности. Об этом заявил Госдумы Виктор Водолацкий.

Международный некоммерческий Всемирный фонд безопасности полетов ( Flight Safety Foundation) провел расследование обстоятельств крушения MH17 в Донбассе в 2014 году. Структура базируется в американском штате Вирджиния и по заказу разных стран консультирует по авиапроисшествиям. В случае с трагедией MH17 эксперты пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за жадности Киева и попустительства Брюсселя. Выводы представители Flight Safety Foundation озвучат на суде в Нидерландах.

По словам эксперта фонда Сергея Мельниченко, небо Украины над Донецком не было закрыто по экономическим соображениям. За каждый пролет государство получает немалые деньги от авиакомпаний, которые используют его воздушное пространство, напомнил он.

Пассажирский Boeing-777 компании «Малазийские авиалинии» летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, но разбился в Донецкой области. Погибли 298 человек. По версии следственной группы, в которую вошли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, самолет сбили, и «причастна» к этому именно РФ.

Выводы Всемирного фонда безопасности полетов могут соответствовать истине, рассказала Водолацкий «Экономике сегодня». После госпереворота 2014 года Украина стала полностью несамостоятельным государством, а его чиновники активно разворовывали ресурсы страны, напомнил парламентарий.

Flight Safety Foundation также выяснил, что помимо Киева, в случившемся есть и вина Брюсселя. Украина — член Евроконтроля, – европейской организации по обеспечению безопасности аэронавигации. Однако этот орган объявил опасными только полеты над Крымом. При этом рекомендации по небу над Донбассом Евроконтроль не вынес.

Водолацкий не сомневается в политизации дела MH17. По его словам, история с нападением на гражданский самолет и последующим обвинением в этом России была заранее спланирована.

«Скорость, с которой власти Украины, США и ряда стран Евросоюза скоординировали антироссийские позиции, указывает: заявления политиков писались заранее, еще до атаки по малайзийскому борту. Цинизм, с которым РФ отказывались принять в число участников расследования, а также отвергали ее аргументы и доказательства, уже говорит о многом. Еще до трагедии Москву "назначили" виноватой, чтобы подгонять факты под заранее выстроенную версию. Доказательства не в пользу антироссийской теории просто отбрасывались. То есть следствие – это грандиозный фарс, и что ужаснее всего – выстраивали его на гибели сотен людей», — убежден депутат.

Специалисты Flight Safety Foundation провели исследования по трагедии MH17 по заказу суда Нидерландов, который запросил дополнительную независимую экспертизу. К мнению фонда суд должен прислушаться и принять его во внимание, считает представитель фонда.

Напомним, Россия неоднократно отвергала причастность к крушению лайнера и предлагала помощь в расследовании обстоятельств трагедии, но проводящая расследование прокуратура Нидерландов отказывается принимать во внимание доводы российской стороны. В настоящее время фигурантами дела являются четыре человека – россияне Олег Пулатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, и украинец Леонид Харченко, при чем всех, кроме Плуталова судят заочно.