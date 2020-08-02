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19:49   2 Августа 2020
Армия

Военные Китая и Индии проводят пятые переговоры по ситуации в Ладакхе

Военные Китая и Индии проводят пятые переговоры по ситуации в Ладакхе

Индия и Китай вновь проводят переговоры по вопросу урегулирования ситуации на спорных территориях в Ладакхе, сообщили индийские СМИ.

Переговоры проходят с участием представителей индийского и китайского военных командований, в ходе которых обсуждается вопрос дальнейшего отвода сил обеих стран из региона, передает ТАСС со ссылкой на издание The Times of India. Известно, что Индию представляет на переговорах генерал Хариндер Сингх, а Китай — генерал Лю Лин.

Встреча военачальников проходит на пограничном посту Молдо, расположенном на китайской стороне линии фактического контроля, и является уже пятой по счету.

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Автор: Борис Нестеров
#китай #индия #ладакх

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