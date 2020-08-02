Трамп намерен проверить разработчиков ПО из КНР ради нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп примет меры в отношении китайских разработчиков ПО ради национальной безопасности страны, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Меры будут приняты в отношении компаний КНР, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Америка хочет быть уверенной, что данные не передаются Пекину, создавая угрозу национальной безопасности США.

Ранее американский лидер запретил китайскую социальную сеть TikTok на территории Соединенных Штатов. Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения приложения американской компанией. TikTok ответил, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.