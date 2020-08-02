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19:42   2 Августа 2020
Политика

Трамп намерен проверить разработчиков ПО из КНР ради нацбезопасности США

Трамп намерен проверить разработчиков ПО из КНР ради нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп примет меры в отношении китайских разработчиков ПО ради национальной безопасности страны, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Меры будут приняты в отношении компаний КНР, которые занимаются разработкой программного обеспечения. Америка хочет быть уверенной, что данные не передаются Пекину, создавая угрозу национальной безопасности США.

Ранее американский лидер запретил китайскую социальную сеть TikTok на территории Соединенных Штатов. Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения приложения американской компанией. TikTok ответил, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #китай #трамп

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