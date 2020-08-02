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19:42   2 Августа 2020
Экономика

Эксперт: россияне могут пользоваться услугами нескольких пенсионных фондов

Эксперт: россияне могут пользоваться услугами нескольких пенсионных фондов

Российские граждане могут накопить средства не только в Пенсионном фонде, заявил независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Он рассказал о способах накопления двойной пенсии.

Законную государственную выплату невозможно увеличить. Однако россияне могут использовать несколько источников накопления. Так, существует несколько организаций, подконтрольных правительству России. Некоторые из них принимают средства, которые не подкреплены трудовым договором — они могут быть подарены или сэкономлены, передает слова эксперта "Слово и Дело".

Никто не запрещает гражданам использовать и традиционный способ накопления пенсии, и альтернативный, заявил Шабанов. В зависимости от того, сколько лет человек откладывает деньги, и сколько фондов он использует, будет высчитываться его пенсионный доход.

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Автор: Илья Романович
#пенсия #выплаты #накопления #пфр

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