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18:55   2 Августа 2020
Армия

Военная интервенция Турции серьезно усугубила ситуацию в Ливии

Военная интервенция Турции серьезно усугубила ситуацию в Ливии

Вмешательство Турции во внутренние дела Ливии привело к самым худшим временам в государстве, считает официальный представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) при ООН Махджид Абдель Фаттах.

Турция продолжает осуществлять интервенцию в Ливии, из-за чего ситуация в североафриканской стране стремительно ухудшается, пишет ФАН со слов представителя ЛАГ. Фаттах подчеркнул, что Анкара продолжает наводнять Ливию вооружением и зарубежными наемниками, ввиду чего государство переживает самый худший период за все время кризиса.

Вербовка боевиков производится турками в ряде государств Североафриканского региона, после чего они перебрасываются в Ливию, что лишь усугубляет обстановку в стране. Также к ухудшению ситуации приводят и регулярные нарушения оружейного эмбарго ООН со стороны Анкары.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #оон #ливия #лаг

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