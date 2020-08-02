Военная интервенция Турции серьезно усугубила ситуацию в Ливии

Вмешательство Турции во внутренние дела Ливии привело к самым худшим временам в государстве, считает официальный представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) при ООН Махджид Абдель Фаттах.

Турция продолжает осуществлять интервенцию в Ливии, из-за чего ситуация в североафриканской стране стремительно ухудшается, пишет ФАН со слов представителя ЛАГ. Фаттах подчеркнул, что Анкара продолжает наводнять Ливию вооружением и зарубежными наемниками, ввиду чего государство переживает самый худший период за все время кризиса.

Вербовка боевиков производится турками в ряде государств Североафриканского региона, после чего они перебрасываются в Ливию, что лишь усугубляет обстановку в стране. Также к ухудшению ситуации приводят и регулярные нарушения оружейного эмбарго ООН со стороны Анкары.