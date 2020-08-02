Азар начал новый проект "Пикетмэн" с дезинформации

Журналист и муниципальный депутат Москвы Илья Азар анонсировал проект "Пикетмэн". Цель последнего — за счет народных пожертвований оплатить штрафы участников незаконных массовых пикетов. Однако прозрачность проекта вызывает сомнения.

"Пикетмэн" преподносится как инструмент помощи тем, кто участвовал в одиночных пикетах и был оштрафован. Но такая форма протеста, согласно российскому законодательству, является законной, а наказанию подвергаются только организаторы так называемых пикетных очередей. Речь идет о тех случаях, когда люди не соблюдают установленную нормами дистанцию.

Сам Азар в мае стал таким нарушителем, устроив пикетную очередь у здания Министерства внутренних дел РФ в Москве. Журналиста отправили под арест, где он провел десять суток.

Примечательно, что на сайте проекта организованы сборы для тех, кто участвовал в пикетных очередях в поддержку Азара и был оштрафован. Мундеп хочет помочь своим сторонникам за чужой счет.

А вот другой момент в функционировании "Пикетмэна" выглядит вовсе подозрительно. Речь идет о том, что сбор средств организован на человека по имени Владимир Петров, хотя автором проекта значится только сам Азар. Какова роль Петрова, непонятно. Неясно и то, каким образом будут распределяться и контролироваться пожертвования, если они поступают на личный счет человека, а не в организацию.

Собранная сумма уже превысила 340 000 рублей, но к настоящему моменту никто из заявленных людей не сообщал, что его штраф погашен. Подход к сбору средств очень похож на те, которыми пользуются создатели финансовых пирамид.

Подробнее об этом — в материале ФАН.