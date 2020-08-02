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18:16   2 Августа 2020
Общество

Беглов пожелал железнодорожникам новых свершений во благо Отечества

Беглов пожелал железнодорожникам новых свершений во благо Отечества

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников железной дороги с их профессиональным праздником, сообщили в Смольном.

Глава города заявил, что Петербург по праву считается родиной отечественного железнодорожного транспорта, и рассказал, что город на Неве продолжает плодотворно сотрудничать с РЖД. Проводятся работы по улучшению инфраструктуры, строительству новых путей, восстановлению старых путепроводов, формированию новых высокотехнологичных производств, добавил Беглов.

1 августа Ленобласть отмечала свой 93-й день рождения. Александр Беглов посетил праздничное мероприятие во Всеволожске и сообщил, что Северная столица подарит для области две спортивные площадки и одну детскую. Губернатор отметил, что город и область объединяют общая история и судьба.

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Автор: Руслан Неглинный
#беглов #ржд #день железнодорожника

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