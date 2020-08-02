Власти Кубани назвали причину прироста новых случаев коронавируса

Рост числа новых случаев коронавируса зафиксировали врачи в Краснодарском крае. Правительство региона назвало причину, по которой могла возникнуть вспышка заболевания.

Жители Кубани стали пренебрегать средствами индивидуальной защиты, поэтому в регионе усилилось распространение коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального оперштаба. Кроме того, в Краснодарском крае увеличилось число ежедневно проводимых тестов на COVID-19, отметили власти.

Положительный тест на коронавирус получили 8,4 тыс. жителей региона с начала пандемии коронавируса. Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России можно узнать на созданном при поддержке правительства сайте стопкоронавирус.рф.