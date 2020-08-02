Баранец объяснил, почему САО «Лотос» поставит США в трудное положение

Перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» усилит боевую мощь Воздушно-десантных войск РФ и вызовет зависть у США. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Организация ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) впервые показала в действии опытный образец 120-миллиметрового САО «Лотос», которое было разработано специально для ВДВ. Как рассказали пресс-службе компании, машина полностью укомплектована и готова для работы в ручном режиме.

По словам Баранца, «Лотос» — уникальные орудие. Его масса достигает 18 тонн, а максимальная скорость около 70 километров в час, в то время как мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил.

«Сейчас уже улучшены многие важные элементы за счет использования ноу-хау. Например, система наводки на цель с использованием координат, полученных из космоса. Кроме того, увеличены дальность стрельбы, мощность снаряда «Лотоса», усовершенствована система зарядки, которая исключила емкие человеческие функции – все теперь делает автоматика. Также все из электроники, что можно было нашему ОПК и научному авангарду придумать и втиснуть в это орудие, находится в нем, — говорит военный эксперт.

Первую партию вооружения выпустят уже в текущем году после успешного завершения госиспытаний. «Лотос» поступит в российскую армию взамен стоящих сейчас на вооружении 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона».

«Каждое выдающееся оружие всегда подвергается нескольким этапам модернизации – классическим примером является автомат Калашникова, который после создания прошел большой путь преобразования. Поэтому такая летающая артиллерия, как «Лотос», может пережить подобное – его ждет судьба постоянного усовершенствования», — уверен Баранец.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что заявлял, что военнослужащие ВДВ способны решать задачи любой сложности благодаря тому, что они оснащены новейшим вооружением и техникой.

Тем временем Пентагон решил упразднить Воздушно-десантные войска из-за дороговизны их содержания, а также из-за низкой подготовки десантников, которые служат по контракту. По мнению военного эксперта, «Лотос» вызовет зависть у США и побудит их к попыткам создать нечно подобное. У американцев сейчас есть похожее орудие, но по тактико-техническим характеристикам оно несопоставимо с российским, рассказал Баранец «Экономике сегодня».