Баранец объяснил, почему САО «Лотос» поставит США в трудное положение
Перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» усилит боевую мощь Воздушно-десантных войск РФ и вызовет зависть у США. Такое мнение выразил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Организация ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) впервые показала в действии опытный образец 120-миллиметрового САО «Лотос», которое было разработано специально для ВДВ. Как рассказали пресс-службе компании, машина полностью укомплектована и готова для работы в ручном режиме.
По словам Баранца, «Лотос» — уникальные орудие. Его масса достигает 18 тонн, а максимальная скорость около 70 километров в час, в то время как мощность двигателя составляет 450 лошадиных сил.
«Сейчас уже улучшены многие важные элементы за счет использования ноу-хау. Например, система наводки на цель с использованием координат, полученных из космоса. Кроме того, увеличены дальность стрельбы, мощность снаряда «Лотоса», усовершенствована система зарядки, которая исключила емкие человеческие функции – все теперь делает автоматика. Также все из электроники, что можно было нашему ОПК и научному авангарду придумать и втиснуть в это орудие, находится в нем, — говорит военный эксперт.
Первую партию вооружения выпустят уже в текущем году после успешного завершения госиспытаний. «Лотос» поступит в российскую армию взамен стоящих сейчас на вооружении 120-миллиметровых самоходных артиллерийско-минометных установок 2С9 «Нона».
«Каждое выдающееся оружие всегда подвергается нескольким этапам модернизации – классическим примером является автомат Калашникова, который после создания прошел большой путь преобразования. Поэтому такая летающая артиллерия, как «Лотос», может пережить подобное – его ждет судьба постоянного усовершенствования», — уверен Баранец.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что заявлял, что военнослужащие ВДВ способны решать задачи любой сложности благодаря тому, что они оснащены новейшим вооружением и техникой.
Тем временем Пентагон решил упразднить Воздушно-десантные войска из-за дороговизны их содержания, а также из-за низкой подготовки десантников, которые служат по контракту. По мнению военного эксперта, «Лотос» вызовет зависть у США и побудит их к попыткам создать нечно подобное. У американцев сейчас есть похожее орудие, но по тактико-техническим характеристикам оно несопоставимо с российским, рассказал Баранец «Экономике сегодня».
«Философия развития любого вида оружия предполагает, что страны практически гоняются за разработками новинок. Как только в России появляется выдающееся оружие, разведка США пытается добыть сведения. В этом случае Вашингтон может заявить о том, что у страны имеется орудие, превосходящее «Лотос». Однако им придется сначала это доказать, что будет очень трудно», — резюмировал собеседник издания.