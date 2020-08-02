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18:02   2 Августа 2020
Политика

Бывший депутат Рады раскритиковал назначение Кравчука в ТКГ по Донбассу

Бывший депутат Рады раскритиковал назначение Кравчука в ТКГ по Донбассу

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко оценил эффект от назначения Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации на переговорах по Донбассу.

Сменивший на этой должности Леонида Кучму Кравчук будет тормозить переговорный процесс и разрешение ситуации на востоке страны. Он уже заявил, что решение проблемного вопроса невозможно без участия США. Подробнее об этом рассказывается в материале "ПолитЭксперта".

По мнению экс-депутата, Кучма ушел с занимаемой должности из-за нежелания участвовать в нарушении договоренностей. Новый руководитель украинской группы уже озвучил отношение Киева к переговорам. Кравчук практически заявил, что Европа и Россия не важны в этом вопросе, а американцев украинские власти считают своими покровителями.

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Автор: Василий Пименов
#украина #кравчук #ткг

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