Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

"Альянс врачей" отдаляется от своей заявленной миссии и все меньше уделяет внимание помощи медикам, предпочитая служить интересам блогера Алексея Навального, занимаясь политикой.

Глава подмосковного отделения "Альянса врачей" Наталья Колосова собирается баллотироваться в депутаты от Егорьевского округа. Информация об этом появилась в социальных сетях альянса. Колосова зарегистрировалась кандидатом от партии КПРФ.

История с выдвижением Колосовой стал ярким доказательством того, что "Альянс врачей", который был создан под началом основателя "Фонда борьбы с коррупцией", признанного в России иностранным агентом, Алексея Навального все меньше занимается защитой интересов медиков и все больше "ударяется" в политику. Об этом сообщает Nation News.

Партию КПРФ Колосова выбрала по той причине, что блогер Навальный больше всего ее "рекламировал" своим подписчикам, а также рекомендовал именно за нее отдать свой голос в так называемом "Умном голосовании". К тому же, повестка, которую предлагает Навальный и его приспешники, во многом схожа с той повесткой, которую озвучивает КПРФ. Таким образом Навальный продвигает Колосову в региональную власть.