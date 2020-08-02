Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

 Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты

Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты
Бывший депутат Рады раскритиковал назначение Кравчука в ТКГ по Донбассу

Бывший депутат Рады раскритиковал назначение Кравчука в ТКГ по Донбассу

 Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

 Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты

Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты
Бывший депутат Рады раскритиковал назначение Кравчука в ТКГ по Донбассу

Бывший депутат Рады раскритиковал назначение Кравчука в ТКГ по Донбассу

 Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
17:55   2 Августа 2020
Общество

Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

"Альянс врачей" отдаляется от своей заявленной миссии и все меньше уделяет внимание помощи медикам, предпочитая служить интересам блогера Алексея Навального, занимаясь политикой.

Глава подмосковного отделения "Альянса врачей" Наталья Колосова собирается баллотироваться в депутаты от Егорьевского округа. Информация об этом появилась в социальных сетях альянса. Колосова зарегистрировалась кандидатом от партии КПРФ.

История с выдвижением Колосовой стал ярким доказательством того, что "Альянс врачей", который был создан под началом основателя "Фонда борьбы с коррупцией", признанного в России иностранным агентом, Алексея Навального все меньше занимается защитой интересов медиков и все больше "ударяется" в политику. Об этом сообщает Nation News.

Партию КПРФ Колосова выбрала по той причине, что блогер Навальный больше всего ее "рекламировал" своим подписчикам, а также рекомендовал именно за нее отдать свой голос в так называемом "Умном голосовании". К тому же, повестка, которую предлагает Навальный и его приспешники, во многом схожа с той повесткой, которую озвучивает КПРФ. Таким образом Навальный продвигает Колосову в региональную власть.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#кпрф #навальный #альянс врачей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...