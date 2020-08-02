Военный эксперт назвал глупостью решение Киева отказаться от АК-47

Украина совершает большую ошибку, отказываясь от использования автоматов Калашникова в Вооруженных силах страны. Такое мнение «Политике Сегодня» выразил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это чисто политическое решение. Кроме как глупостью назвать такое решение нельзя. Автомат Калашникова - надежное, проверенное временем оружие. Но оно советское. В свое время офицеры СБУ спиливали звезды с рукояток пистолета Макарова. Трудно комментировать глупости», — сказал собеседник издания.

Желание отказаться от АК-47 продиктовано стремлением Киева перевести всю армию на вооружение, использующееся в странах НАТО. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины. Новым оружием пограничников станет винтовка UAR-15. Первыми его получил 10-й отдельный отряд оперативного реагирования «Дозор».

«Трудно комментировать "бзики" должностных лиц Украины. Украина идет своим "незалежным" путем, который приведет ее к геополитической катастрофе и историческому тупику. Ну, флаг им в руки. Пусть с этими винтовками исполнят танец гопака. На потеху всему миру», — заключил военный сперт.

Штурмовые винтовки собираются на Украине из американских и украинских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм изготовлены американской компанией Daniel Defense. Оружие данной серии обходится на 40% дороже, чем автоматы серии Калашникова.

В дальнейшем на UAR-15 переведут всю украинскую армию.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что адаптация украинской армии к стандартам НАТО пока остается недостижимой мечтой. Сейчас же главная цель ВСУ — научится научится взаимодействовать с силами альянса.