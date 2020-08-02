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17:18   2 Августа 2020
Общество

Минздрав РФ призвал пожилых людей отказаться от путешествий

Минздрав РФ призвал пожилых людей отказаться от путешествий

Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями лучше повременить с путешествиями, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов.

В первую очередь предупреждение относится к гипертоникам, диабетикам, сердечникам и людям с избыточным весом. В стране еще сохраняется риск серьезных осложнений при выявлении коронавируса, объяснил Чуланов. Он также призвал пожилых людей во всех общественных местах носить средства индивидуальной защиты и продолжать соблюдать социальную дистанцию. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Юлия Яковлева
#пенсионеры #путешествия #коронавирус

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