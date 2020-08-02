Минздрав РФ призвал пожилых людей отказаться от путешествий

Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями лучше повременить с путешествиями, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов.

В первую очередь предупреждение относится к гипертоникам, диабетикам, сердечникам и людям с избыточным весом. В стране еще сохраняется риск серьезных осложнений при выявлении коронавируса, объяснил Чуланов. Он также призвал пожилых людей во всех общественных местах носить средства индивидуальной защиты и продолжать соблюдать социальную дистанцию. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.