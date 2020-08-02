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17:11   2 Августа 2020
Армия

Сирийцы из провинции Эс-Сувейда получили российскую гуманитарную помощь

Сирийцы из провинции Эс-Сувейда получили российскую гуманитарную помощь

Волонтеры ЦПВС и сотрудники военной полиции России раздали в населенном пункте Аль-Абухарат, провинция Эс-Сувейда, гуманитарную помощь местным жителям. Об этом сообщает РИА ФАН.

Жители еще одного сирийского городка получили гуманитарную помощь от Российской Федерации. Сотрудники военной полиции, а также волонтеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали продуктовые наборы для нуждающихся в провинции Эс-Сувейда, а именно жителям населенного пункта Аль-Абухарат.

В состав наборов входили мука, рис, сахар, сгущенное молоко, чай. Всего было роздано более 1,2 тонны продуктов. В первую очередь наборы получали женщины и дети, которые начали собираться на месте выдачи еще до приезда колонны с продуктами. Местные жители выразили огромную благодарность Российской Федерации за оказываемую помощь.

Провинция Эс-Сувейда была освобождена от боевиков в 2018 году. С тех пор правительство Сирии при помощи России восстанавливает инфраструктуру и проводит акции гуманитарной помощи для местного населения.

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Автор: Илья Романович
#россия #сирия #эс-сувейда

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