Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

Более восьми миллионов россиян могут воспользоваться положенными им льготами и выйти на пенсию по старой системе, принятой в СССР, заявил доктор экономических наук Константин Ордов.

Ордов сообщил в беседе с корреспондентом издания ФБА "Экономика Сегодня", что выплаты по правилам Советского Союза могут получить работники железнодорожной отрасли, горячих цехов, а также сотрудники плавсостава и летного состава гражданской авиации. Еще такая возможность есть у сотрудников предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.

"В рамках пенсионной реформы было решено оставить прежние правила выхода на пенсию целому ряду категорий трудящихся по вполне логичным соображениям", — подчеркнул собеседник агентства.

Также раньше выйти на пенсию могут спасатели и водители общественного транспорта, и ряд других работников. Отмечается, что все работники этих отраслей занимаются сложной и опасной работой.