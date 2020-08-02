Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

 Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты

Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты
Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

 Россия и Китай сократили долю расчетов в долларах

Россия и Китай сократили долю расчетов в долларах
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

Навальный продвигает Колосову из "Альянса врачей" в региональную власть

 Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты

Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты
Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

 Россия и Китай сократили долю расчетов в долларах

Россия и Китай сократили долю расчетов в долларах
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
17:03   2 Августа 2020
Экономика

Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

Ордов рассказал о возможности выхода на пенсию по "советским правилам"

Более восьми миллионов россиян могут воспользоваться положенными им льготами и выйти на пенсию по старой системе, принятой в СССР, заявил доктор экономических наук Константин Ордов.

Ордов сообщил в беседе с корреспондентом издания ФБА "Экономика Сегодня", что выплаты по правилам Советского Союза могут получить работники железнодорожной отрасли, горячих цехов, а также сотрудники плавсостава и летного состава гражданской авиации. Еще такая возможность есть у сотрудников предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых.

"В рамках пенсионной реформы было решено оставить прежние правила выхода на пенсию целому ряду категорий трудящихся по вполне логичным соображениям", — подчеркнул собеседник агентства.

Также раньше выйти на пенсию могут спасатели и водители общественного транспорта, и ряд других работников. Отмечается, что все работники этих отраслей занимаются сложной и опасной работой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #пенсия #работники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...