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17:00   2 Августа 2020
Экономика

Россия и Китай сократили долю расчетов в долларах

Россия и Китай сократили долю расчетов в долларах

Объем торговых операций с расчетом в долларах между Россией и Китаем в первом квартале текущего года сократился до 46%, сообщает немецкое издание Deutsche Wirtshafts Nachrichten.

Москва и Пекин решили сократить долю долларовых операций из-за обострения торговой войны между США и КНР, уверены немецкие эксперты. Еще одной причиной они назвали политику России по последовательному снижению операций в американской нацвалюте.

В первом квартале текущего года Россия и Китай провели 30% операций с расчетом в евро, 17% в юанях и 7% в рублях, что наносит удар по валюте США, пишут аналитики издания, передает ИА "Красная весна".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее обвинил Вашингтон в злоупотреблении статусом доллара как мировой резервной валюты, а также в проведении Соединенными Штатами непредсказуемой экономической политики.

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Автор: Руслан Неглинный
#китай #евро #доллар #рубль #юань

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