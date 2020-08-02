Шерсть животных действует на детей как прививка от аллергии

Необычное средство от аллергии назвал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1". Лекарством от недуга могут стать домашние животные.

Дети реже страдают от бронхиальной астмы и аллергии, если общаются с кошками и собаками, а также с другими питомцами. Вдыхая частички их шерсти и эпителия, дети "прививаются" от аллергических реакций. Во многих странах детям устраивают экскурсии на лошадиные, коровьи и козьи фермы, где ребята получают возможность не только психологически расслабиться, но и оздоровиться, рассказал доктор Мясников.

Растущий с животным ребенок становится более дисциплинированным и ответственным. Поэтому родителям не стоит отказывать детям в желании завести питомца, несмотря на возможные неудобства, посоветовал врач и телеведущий. В свою очередь к животным надо относиться с осторожностью. Если ребенок захочет покормить животное едой со стола, нужно проконтролировать, чтобы пища была обработана соответствующим образом, передает телеканал "360".