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16:27   2 Августа 2020
Наука

Ученые обнаружили у животных способность, которая помогает предсказать землетрясение

Ученые обнаружили у животных способность, которая помогает предсказать землетрясение

Группа специалистов наблюдала за животными, проживающими в сейсмически активном районе Италии. Там они смогли изучить поведение млекопитающих перед землетрясением.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие шесть коров, пять овец и две собаки. На животных были закреплены датчики, сигнализирующие об их поведении. Исследователи собрали информацию с датчиков и сравнили ее с данными о сейсмических толчках, которые происходили в период эксперимента. В результате выяснилось, что модель поведения животных изменилась примерно за сутки до землетрясения.

Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло 29 июля на юге Перу, перадает телеканал "360". Подземные толчки были обнаружены около восьми часов вечера по московскому времени, сообщил местный сейсмологический центр. Очаг был на глубине 48 км, недалеко от провинции Камана, население которой более 50 тыс. человек.

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Автор: Илья Романович
#животные #землетрясение #исследование

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