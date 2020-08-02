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16:21   2 Августа 2020
Экономика

Российские пенсионеры на самоизоляции получат по 2 тысячи рублей с августа

Российские пенсионеры на самоизоляции получат по 2 тысячи рублей с августа

Часть российских регионов вводит выплаты для пенсионеров на самоизоляции. Пожилые граждане смогут получить по 2 тысячи рублей с 16 августа.

Несмотря на общую стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, в ряде регионов растет число выявленных случаев коронавирусной инфекции. Для россиян старше 65 лет там сохраняется режим самоизоляции.

Власти таких регионов решили ввести выплаты для пенсионеров за соблюдение самоизоляции. Так, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Якутии, Крыму, ХМАО и других пожилые граждане получают денежную поддержку. Выплата поделена на две части: первую пенсионеры уже получили, а вторая будет перечислена после полного снятия ограничений. Так, с 16 августа пожилые россияне получат по 2 тысячи рублей, сообщает издание PRIMPRESS.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсионеры #выплаты #господдержка #самоизоляция #коронавирус

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